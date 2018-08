RMK ühismatkale pannakse punkt suve suurima matkapeoga

Eesti Matkaliidu asepresidendi Tõnu Pihelgase sõnul on suvisele kokkutulekule oodatud kõik, kes on matkamisega tegelenud – olgu siis tehtud mitmepäevane täisvarustusega rännak või lihtsalt päevane väljasõit mõnda looduskaunisse kohta.

"Matkamine on universaalne, igale inimesele ja vanusele sobiv ning palju avastamisrõõmu pakkuv tegevus," ütles Pihelgas ja lisas, et kuna RMK on Eestisse rajanud Baltimaade suurima matkateede võrgustiku, on siin selleks ka ideaalsed tingimused. "Soovitan suve viimastel nädalatel kindlasti kõigil veel metsa või mõne kauni rabajärve äärde minna ja selles ise veenduda," rääkis Pihelgas, kes juhendas suurel RMK ühismatkal ligi 200-kilomeetrise Peraküla–Aegviidu lõigu kümme päeva kestnud läbimist.