Muinastulede öö tuleb varasemast pidulikum

Muusiku ja tulelaulu ühe autori Marek Sadama sõnul peab üks väike rahvas koos käima. "Oluline, et ollakse koos. Mõtestatakse ennast mere ääres ja merd enda ees. Saadetakse parimad soovid neile, kes kõrvalkülas või üle vee. Süüdatud laternad koduaias või lõkked rannas on majakaks neile, kes teel. Muinastuledes on ootamise märgid," rääkis Sadam.

Avalikke lõkkeid koos muusikaga on sel aastal rohkem kui kunagi varem. Enam kui sada lõkkeürituse korraldajat on teatanud, et neil on kohale kutsutud lõõtsa- või torupillimängija, laulja, bänd või koguni orkester. Ning tänavu on hea ilma korral võimalik taevas näha täiskuud ning võibolla ka virmalisi ja langevaid tähti.