Video ja galerii. Paavsti visiidi ootuses: Palverännak Viru-Nigula Maarja kabeli juurde oli kantud palvest  

Palverännku erilisust ja jõudu tunnetas teekonnal Tartu noormees Arno Humal, kes oli Viru-Nigulas esimest korda. Ometi oli Göteborgi ülikoolis kirikumuusikat tudeeriv noormees vaid nädal tagsi naasnud palverännakult. Ta sõitis oma sõpradega Vastseliinast Piritale ja üheskoos jõuti tõeni, et kui on palve ja rännak, siis ongi kokku mõistagi palverännak. "Palvel, rännakul ja elul on siht. Elu ongi nagu palverännak," filosofeeris ta.

22-aastane noormees, kes on pärit luterlikus perekonnast, nimetas katoliiklaseks saamist teekonnana. "See kestis mitu aastat. Mind mõjutas palju Arvo Pärdi vaimulik ja klassikaline muusika. See pani mind gümnaasiumi esimeses klassis elu üle mõtlema," sõnas ta. Siis tuli tema ellu Gregoriuse laul, mida ta soovis kuulata missal ja mis võttis kohe tema hinge.

Paavsti külaskäigust oli ta mõelnud. Kui ta sellest Rootsis olles kuulis, tundus see nii uskumatu. "Ma ei osanud isegi sellest unistada." Noormees ütles, et ehkki Maarjamaa on usuleige maa, on meie inimesed otsingul. "Eestimaalased on vaimsed. Usutatakse, et on kõrgem võim. See on põnev, kas inimesed seostavad paavsti tulekut ja kirikut oma vaimse kasvamisega," sõnas noormees.