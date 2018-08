Piltuudis: hõrgud maitsed panid kodukohvikute kunded Viru-Nigula valda läbi kihutama  

Pada aidas toimetavad inimesed tundsid juba ammu, et ajaloolise hõnguga paigas on kõik kuidagi liiga vaikselt jäänud. Kui Viru-Nigula vallas küpses mõte pidada kodukohvikute päeva, mõeldi kohe, et see on suurepärane võimalus avada selle võimsa paiga ruumide võlu. Juba eile saadi aru, et otsus osaleda oli õige. Pada aidas leti taga inimesi teenindanud Kerli Veskus nentis, et inimesi käis palju. "Oma paarsada, pole jõudnud lugedagi," nentis ta. Seda tõendasid tühjad liuad, kus oli olnud mitu-mitu kilo soolast ja magusat kringlit. "Kookosekooki oleme juba kaks tükki juurde teinud," sõnas neiu. Lisaks olid nad soovijatele küpsetanud ka pannkooke, samuti pakkusid nad sidruni- ja meemuffineid ja heeringavõileibu.