Võsukad tulid kokku pika laua taha    

Laua ühes otsas istusid prouad, kellest on aastate jooksul saanud Võsu püsielanikud. Ilona Vilbrel tiksub kohe-kohe võsulasena täis 40 aastat, samasugune tähis ootab ka tema sõbrannat Üllet. Mõlemad prouad, püüdes sõnastada paiga võlu, ütlesid, et küllap muudab koha eriliseks ikka meri. Seda armastavad kõik – ole põliselanik või suvitaja.

Meri on see, mis võsukaid seob. Nad avaldasid lootust, et edaspidi võiks neid siduda ka kogukonnapäev. "Võsul on nii, et üritused hakkavad vaikselt pihta, aga siis tulevad juba hooga," sõnas Vilbre.

Ta ütles, et otsustas kogukonna üritusest osa võtta, sest alati on tore armsate inimestega kohtuda ja tuttavatega koos olla.

Ülle aga tuli kodust välja, et saada aimu, kes on need uued inimesed, kes Võsul elavad. "Tulin uudishimust," lausus naine.

Sama laudkonna liige Ivica Ednaševsky on Võsul vanaema juures veetnud kõik oma lapsepõlvesuved. Nüüd aga on temast saanud püsielanik. Elu viskas kuus aastat tagasi talle ette valikud ja ta otsustas päriselt Võsule kolida. "Kogukond on mind vastu võtnud," nentis Ednaševsky, kes pole kordagi tollast otsust kahetsenud.

Teiste seas oli laua taga koha sisse võtnud Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami. Ta ütles, et tal on Võsul suvemaja ja Loksal kasvanuna tunneb ta end ka siin koduselt, sõbradki on kõik siitsamast. "Oleme Võsu inimesed 30 aastat. Aga nagu Mikk Mikiver kirjutas alati artiklite lõppu Mikk, Loksa poiss. Siis ma teeksin samamoodi. Juured on sealt, ülejäänud pool olen võsukas ja pool rakverlane," rääkis Juhkami.

Tema elukaaslane Evelin Mitt ütles, et Võsu võimsus on selles, et siin aeg seisab. "Siin on teine rütm, aeg. See päikeseloojang, mis läheb Käsmu, on eriline," sõnas Mitt.

Mihkel Juhkami nõustus. Igatahes on Võsu paari hinges. Juhkami rääkis loo, kuidas ülikooli ajal olid nad ühel peol visanud kolme kaaslasega õhku idee, et lähevad Lahemaale elama, ja nii ongi see lugu lõppenud: kõik nad ongi nüüd siin kandis.

Võsul, kus on püsielanikke umbes 300, oli laua ääres arvestatav seltskond – 150 meest-naist. SA Võsu Kuurort turundusjuht Gadi Lübek rääkis, et idee pidada Võsul kogukonnapäeva tuli ikkagi sellest, et inimesed võiksid omavahel kokku ja ka tuttavaks saada. "Oleks kellelegi tänaval tere öelda," sõnas Lübek.