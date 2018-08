Adven rajab Püssi 380 000-eurose hakkpuidukatlamaja

Kui Püssis tehtud soojamajanduse audit ning seejärel koostatud soojamajanduse arengukava nägid ette, et hinna alandamise lahenduseks võiks olla senise gaasi asendamine hakkpuiduga, siis Adveni tänavused hanked on näidanud, et hakkpuidu hind on Eestis teinud korraliku hüppe ning kasvanud umbes kolmandiku võrra. See omakorda kasvatab megavatttunni hinda tarbijatele viie-kuue euro võrra. Tõusuteel on aga ka gaasi hind, mis on kasvanud aastaga 15 protsenti ning mis samuti tähendab kõrgemat toasoojahinda.