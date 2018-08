Järgmisel aastal tõuseb õpetajate keskmine palk 1500 euroni

Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi, et õpetajate miinimumpalk tõstetakse vähemalt 1250 euroni, mis toob 2019. aastaks kaasa keskmise palga tõusu vähemalt 1500 euroni.

"Samas on üldhariduskoolis endiselt probleemiks osakoormusega õpetajate suur osakaal, millele peaks leevendust tooma koolivõrgu jätkuv korrastamine," lisas ministeerium.

HTM-i esitatud andmete kohaselt on algava õppeaasta eel Eestis 533 üldhariduskooli. Neist 159 on põhikooliosaga või niiöelda puhtad keskkoolid või gümnaasiumid ja 15 on täiskasvanute gümnaasiumid. Väikeseid ehk alla 100 õpilasega gümnaasiumiastmeid oli eelmise õppeaasta seisuga 74 ja alla 50 õpilasega 43. Väga väikeseid ehk alla 30 õpilasega põhikoole oli 18. Alla 30 õpilasega 1–6-klassilisi koole oli 31.