Lääne-Virumaa keskerakondlased soovivad Jüri Ratase jätkamist

Lääne-Virumaa piirkonna juht Siret Kotka-Repinski rääkis, et valitsuse üks põhieesmärkidest on kasvatada Eesti rahvaarvu ning selleks on muu hulgas tõstetud märkimisväärselt lapsetoetust ja muudetud paindlikumaks vanemapuhkust. "Kindlasti toetame ka Jüri Ratase arvamusfestivalil väljapakutud ideid lapsetoetuse suurendamisest 100 euroni ning võimalust saada noortel peredel oma kodu ostmisel sissemaksuks riigilt abi, mis samuti annaks noortele kindlustunnet ja vähendaks väljarännet," ütles Kotka-Repinski.