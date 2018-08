Kaks Lääne-Virumaa pedagoogi pürgivad aasta õpetajaks

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul on õpetajaameti väärtustamine kõige olulisemate tööülesannete pingerea tipus. "Olen väga rõõmus, et oleme jõudnud lõpuks selleni, et riiklike preemiate saajate hulgas on nüüd ka ühe kõige tähtsama töö tegijad – õpetajad. Julgustan noori, kellel karjäärivalik alles ees, ja ka vanemaid, kes soovivad karjääripööret ette võtta, õpetajaks hakkama. See on valik, millega ei saa eksida, sest nagu ütleb ka haridus- ja teadusministeeriumi juhtmõte: õnneks on vaja õppida," rääkis Reps.