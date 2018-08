Kiri: kuhu tuleb inimene, seal hävivad tuhanded looma- ja linnuliigid  

1980. aastatel korraldasid teadlased teaduslikke ekspeditsioone teistesse maadesse, uurisid sealset loodust, looma- ja linnuliike. Ja mida nad seal nägid, sellest kirjutasid ajakirjades noorte jaoks huvitavaid artikleid, mis olid illustreeritud fotode ja joonistustega. Nad organiseerisid ja koondasid noori loodushuvilisi ringidesse, kus nood omandasid kasulikke teadmisi välja valitud elukutse tarvis, omandasid huvitavaid ja kasulikke teadmisi loomade ja lindude käitumisest, uusi teadmisi putukate ja töökate sipelgate toimetamistest, said teada, millist kasu need toovad loodusele. Noored loodushuvilised võitlesid looduse reostajate ja rüüstajate vastu. Üheskoos meisterdati pesakaste, söögimaju lindudele ja hoolitseti toidupoolise eest. Noored omandasid elukutseid, kus nad said oma teadmisi rakendada looduse kaitseks.