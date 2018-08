Kõrge kukkumine ehk Kuidas karujahi kuninglik staatus taandus tabuteemaks  

Lubage küsida, kas leidub selline hetk, kus imearmsate kassi-, koera-, hamstri-, mõmmi-, tiigri- ja muude loomade piltide arvukus saavutab kriitilise piiri, kust alates hakkab see moonutama meie reaalsustaju? Missugune võigas tegelane see peab olema, kes neile süütutele olenditele halba soovib või veel hullem – neilt elu võtab? Häbelikult tõusevad üksikud käed – nad nimetavad end jahimeesteks. Ja nad on kimbatuses, sest aja keerdkäigud on toonud nad punkti, kus oma tööd tehes pälvivad nad hukkamõistu. Seevastu oma töö tegemata jättes ... pälvivad nad ikka hukkamõistu, vahest suurematki.