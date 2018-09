Leia end fotodelt: Väike-Maarjas avati uhiuus keskväljak

Vallavanem Indrek Kesküla nentis, et kuigi väljak avati alles täna, on see valmis olnud juba mõnda aega ning kohalikud elanikud on selle hästi vastu võtnud. "Väljakul veedavad aega noored ning siin käivad jalutamas pered," rääkis vallavanem, kes tänas ühtlasi kõiki asjaosalisi, kes väljaku valmimisse panustanud on.