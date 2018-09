Mölisemiseta sõit algas Rakverest  

Sõidu korraldaja, Tarmo Leinatamme lähedane sõber Hannes Võrno selgitas retke pealkirja tagamaad.

„Kui juba rohkem kui kolm inimest midagi üheskoos ette võtavad, on tihti üliraske milleski kokkuleppele jõuda. Meie sõidul pole mingeid kindlaid piire. Kes tahab, sõidab rutem, kes tahab, võtab rahulikumalt. See on nautimise üritus.“

Aga et Leinatamme just motosõiduga mälestatakse, tuleb Võrno sõnul sellest, et motoinimesed on erilised. „Kortermajades ei tereta naabrid üksteist. Aga kui motoinimene ka võhivõõra motikajuhiga vastamisi satub, siis nad alati tervitavad teineteist. Ülisümpaatne! See on väga-väga kokkuhoidev kollektiiv. Mina austan väga neid mehi ja naisi, kes vahetavad jalaga käiku,“ ütles Võrno.

Arvo Pärdi skulptuuri juures jutustas Hannes Võrno kaaslastele lugusid maailmakuulsa helilooja nooruspõlvest. FOTO: Marju Lina

„Sõida, aga ära mölise!“ võetakse ette teist korda. Mullu alustati retke Linnahalli juurest, kus Hannes Võrno ja Tarmo Leinatamm kord koos oma ühist teekonda alustasid. Täna otsustati motikatele hääl sisse lüüa Rakveres, sest siin, Arvo Pärdi sünnilinnas, taheti teha kummardus muusikale.

„Muusika oli Tarmo elu. Ka mootorrattasõit on nagu üks hästi kirjutatud sümfooniline suurteos,“ lausus Hannes Võrno. „Selles on adagio´t, allegro´t, moderato`t, on kurve ja käände, kiiret vajutamist ja vaikset pausi. On tunne, nagu oleksid väga heal sümfooniakontserdil. Seepärast teeme motosõidu nende inimestega, kes peavad lugu sellest, millele Tarmo oli pühendunud. Lisaks: minu jaoks jääb Tarmo rõõmsameelseks, loovaks ja üliandekaks suurmeheks. Ma ei taha, et inimesed mäletaksid teda kui haigusega võidelnud vähimaskotti.“

Sõit viib motorahva mööda käänulisi Põhja-Eesti rannamaastiku teid Metsakalmistule Tarmo Leinatamme hauale, kus süüdatakse küünlad.

Tõrvatilgana meepotis nimetas Võrno veidrat tõika, et üritust „Sõida, aga ära mölise!“ blokeeriti Facebookis innukalt, seda kustutati ja suleti, ja Võrno selle imeliku tegevuse põhjust nimetada ei oska. Küll soovis ta kinnitada, et ei astu ühessegi parteisse, ei kavatse kandideerida riigikokku ega pea tänast motoretke kaugelt mingiks poliitiliseks ega reklaamürituseks. See on sõit sõbra ja suurmehe mälestuseks.

Keskväljak oli läikivatest kaherattalistest kenasti ümbritsetud. FOTO: Marju Lina

Musti läikivaid sõiduriistu kogunes tasapisi, aga järjekindlalt. Kaie ja Arvin alustasid hommikul sõitu Kose vallast ja olid väga rõõmsas tujus. „Tarmo on ka meile olnud armas inimene,“ lausus Arvin. „Tema tööd ja tegemised on meile hinge läinud. Sõitsime ka möödunud aastal.“ Et tegu pole lihtsalt sõiduga, kinnitas Kaiegi. „Ei, see on ühine ilus mälestus- ja austusavaldus Tarmole.“

Riho Viljandist ja Kalle Põlvamaalt Savernast olid ühte meelt, et ilusa ilmaga oli puhas rõõm kaugelt kohale sõita ja retk ette võtta. „Olen paarimehega kõik sõidud kaasa teinud, mis Võrno organiseerinud on,“ teatas Kalle. „Need on ikka mehed! Võtke Leinatamm! Võtke Võrno! Kodunt naise juurest saab ka ära tulla ja ... Tsiklimehed on lisaks äge rahvas!“

Teele asutas ka Rakvere teatri näitleja Toomas Suuman, kellele Tarmo Leinatamm oli väga hea tuttav. Suuman lisas, et selle suve tulemuseks motosõidus saab tal peagi 13 000 kilomeetrit. Suvel ta suurt millegi muuga ei liigugi.