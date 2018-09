Maailmakoristuspäev otsib talgujuhte

Kasu säärasest vabatahtlikust panusest on Matvere sõnul investeeritud ajast mõõtmatult suurem. "See on sobiv väljakutse kõigile keskkonnast hoolivatele aktiivsetele inimestele ning kindlasti kaasneb ettevõtmisega ka positiivne emotsioon kordaläinud päevast."

Talgujuhi tegevuses on neli olulist etappi. Esiteks võtab talgujuht kokkulepitud kohast koristusalale määratud prügikotid ning toob need talgukohta. Teiseks vaatab ta koristusala eelnevalt üle, kolmandaks tutvub ta koristus- ja ohutusjuhenditega ning viimaks instrueerib koristuspäeval talgulisi, korraldab tööd ning võtab tulemused kokku.

"Kui ma poleks ise 15. septembril maailmakoristuspäeva staabis hõivatud, võtaksin talgujuhi rolli hea meelega enda kanda. Ma usun, et sellega kaasneb ütlemata palju positiivset – nii hääd emotsiooni, paraja mahuga toimetamist kui ka uusi tutvusi, mis saadab sellise ühise asja ajamist," ärgitas Matvere maailmakoristuspäevaga liituma just talgujuhina.

Kuna kõige rohkem on koristusalasid Tallinnas ja Harjumaal, siis enim ongi vaja talgujuhte just pealinnas ja selle lähistel. See aga ei tähenda, et muudes piirkondades talgujuhid juba olemas oleksid. Talgujuhiks on võimalik ise hakata maailmakoristuspäeva registreerimisplatvormil otse konkreetsele koristusalale registreerudes või saates kirja aadressile talgud@maailmakoristus.ee.