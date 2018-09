Tudengid uurisid Simuna kiriku altariseina hingeelu  

Simuna kiriku altarisein on Eesti barokiajastu meistri üks varasemaid säilinud töid ja väga põhjalikult uuriti seda nüüd esimest korda 334 aasta jooksul. Workshop’ina korraldatud uuringute tarvis püsitati kirikusse tellingud ja toodi skulptuurid alla. Eesti kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiop ütles, et selline samm on tähelepanuväärne, sest altariskulptuure üldjuhul lähivaates ei näe.

“Kõiki Ackermanni töid, Simuna kaasa arvatud, on aja jooksul muudetud, ümber ehitatud, üle värvitud. Värvigamma, mida praegu näeme, pärineb 20. sajandi teisest poolest. Ja selle all on veel kolm ülemaalingu kihti, Ackermanni kiht on kõige all,” kõneles professor.