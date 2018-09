Kampaania kutsub märkama seksuaalvägivallale viitavaid ohumärke

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste koordinaatori Keete Janteri sõnul on sel aastal pöördunud seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse 53 naist ja pöördujate hulk kasvab pidevalt. Kriisiabikeskustesse pöördujate keskmine vanus on 23 aastat, kuid pöördujad on olnud vanuses 9–70 aastat. Kõige rohkem on kannatanute seas noori ja teismelisi.

"Siiski on teada, et seksuaalvägivalda kogenute arv on oluliselt suurem kui nende inimeste hulk, kes abi saamiseks spetsialistide poole pöörduvad. See võib olla tingitud hirmust näiteks kättemaksu eest, häbist või süütundest," rääkis Janter ning ütles, et seetõttu on eriti oluline lähedaste roll, nende toetus ja abi.

"Abi küsimine, ükskõik millal vägivald aset leidis, on väga tähtis, sest minevikus läbielatud seksuaalvägivald võib häirida selle üle elanud inimese toimetulekut igapäevaelus," lisas Janter.

Kampaania käigus valmivad temaatilised reklaamid, mida levitatakse septembri ja oktoobri jooksul sotsiaalmeedia kanalites. Kampaania on suunatud noortele ja naistele ning selle eesmärk on, et inimesed tunneksid seksuaalvägivalla ära ja oskaksid märgata seksuaalvägivallale viitavaid ohumärke ja olukordi.