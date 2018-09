Lääne-Viru Värkstuba avab õppuritele uksed

Marje Eelmaa sõnul oli nende algne idee rajada värkstuba üksnes oma valla koolide tarbeks. Kavatseti teha nii, et kohvrid õppevahenditega hakkavad liikuma ühest koolist teise. Peagi jõuti aga arusaamiseni, et säärane lähenemine pole väga mõttekas. “Mingi sisetunne ütles, et see ei ole õige ega otstarbekas. Küsimus tekkis ka vastutusalas: kes vastutab?” rääkis koolijuht. “Minu jaoks oli märksõnaks jätkusuutlikkus. Et see ei oleks ainult üheks-kaheks korraks, vaid pikemaks perioodiks. Mitte halvas mõttes, aga igal asjal peab olema peremees. Kui peremeest ei ole, siis läheb koer ka kodunt ära.”