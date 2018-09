Kirjandus näitab Kadriorus jalajälgi

Tänavu tähistatakse lisaks EV 100-le Kadrioru pargi rajamise 300. aastapäeva. Lydia Koidula sünnist möödub 175, A. H. Tammsaare sünnist 140 ja Marie Underi sünnist 135 aastat, samuti peetakse ajakirja Looming juubelit. Veel on ümmargune tähtpäev Artur Alliksaarel ja Juhan Viidingul. Üleeuroopalisel kultuuripärandi aastal on paslik mõtiskleda nii eesti keele ja kultuuriruumi kui ka meie looduse üle.

Festivali alateema “Kirjanduse jalajälg” seob kirjanduse ja looduse ning toob esile selle, et kultuuriruumi elujõulisus ja järjepidevus on seotud looduskeskkonna mitmekesisusega. Mets ja maa on meile pühad, see on väljendunud läbi sajandite meie keeles ja meeles.