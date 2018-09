Väike-Maarja vallas leiti üle kolmesaja lõhkekeha

Ohtlik leid transporditi politsei konvoli saatel kaitseväe Sirgala harjutusväljale, kus see hävitatakse.

Demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupi juhataja Rauno Raidloo rääkis, et lõhkekehad olid kohas, kus pärast teist maailmasõda hävitati sõjamoona. Lõhkekehad olid kõik Saksa päritolu, välja arvatud üks Vene mürsk. Kuidas lõhkekehad sinna said, pole Raidloo sõnul teada, küll aga olid kohalikud elanikud rääkinud, et pärast sõda oli ohtlikku moona palju ja kõike ei jõutud hävitada. Kui keegi ümbruskonnast mingi lõhekeha leidis, siis viis selle varem valmis kaevatud auku.