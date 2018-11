"Seltsimees laps" pürgib Baltikumi parimaks filmiks

Tähelepanuväärne on, et programmi valitud filmide autoritest on koguni seitse naised. Noorim režissöör on 27-aastane Marija Kavtaradzė ja vanim 84-aastane Ivars Seleckis. Balti filmide võistlus oli PÖFF-il kavas ka aastatel 2008–2011.

Festivali juhi Tiina Loki sõnul on Balti riikide filmitööstus viimastel aastatel jõudsalt arenenud ja filmide hulk on kasvanud. "Meil on väga hea meel naasta vana idee juurde, sest PÖFF-i üks eesmärke on edendada kogu regiooni filmitööstust ja tutvustada seda rahvusvaheliselt. Aga võidab ka Eesti vaataja, kellel võiks olla huvitav näha, kuhu on meiega võrreldes jõudnud Läti ja Leedu film," ütles ta.