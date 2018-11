Külalistunnid innustavad noori valima tehnilisi erialasid

Kairi on Rakvere gümnaasiumi 2010. aasta vilistlane, kellel on 2015. aastast TalTechist (endine TTÜ) äritehnoloogia magistri kraad. Praegu töötab ta müügijuhtimistarkvara pakkuja Pipedrive front-end-arendajana.

"Tarkvaraarendamine on väga huvitav töö ja kõrgelt nõutud oskus. See on lõputult arenev, tohutult võimalusi pakkuv valdkond, et oma ideed ellu viia ja suuri asju ehitada. Tarkvaraarendamine nõuab tähelepanelikkust ja sobib seetõttu kõigile, kel võimet detaile märgata, ja seda sõltumata nende soost," julgustas Rüütel noori IKT aineid õppima.