Vinni vald tunnustas Roela noortemaja juhti Maire Eigit teenetemärgiga

See on suuresti Maire Eigi teene, et Roela noortel on kasutada maakonna kauneim noortemaja, kus nad saavad kasulikult koos aega veeta. Noorte juhendamise kõrval on Eigi kirjutanud arvukalt kõikvõimalikke projekte noortemaja varustuse ja tegevuse rikastamiseks.