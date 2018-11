Sõnarändurid peatuvad Rakveres

Reet Kudu on eesti ajakirjanik, kirjanik ja tantsukriitik, kes on kirjutanud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Tema viimane romaan “Muidumiljonärid” ilmus 2017. aastal ja see käsitleb omandireformi käigus kodu kaotanud inimeste saatust.

Tuglase novelliauhinna laureaat Tarmo Teder on kirjutanud nii luulet, lühiproosat kui ka päris pakse romaane. Tema viimati ilmunud mastaapne romaan “Kuuskümmend aastat hiljem” on omamoodi saarlaste “Vaikne Don”.

Olev Remsu on eesti kirjanik ja filmidramaturgia õppejõud, kes on kirjandusvallas tegutsenud oma pool sajandit. Temalt on ilmunud nii mälestusi, reisikirju, romaane kui ka filmistsenaariume ja arvamusartikleid. Tänavu ilmunud romaani “Tapjad” on nimetatud eluromaaniks, mis lõpeb mõnele tegelasele letaalselt.