Suusatamise tulevikutegijad kergitasid plaanidelt katet

"Koondise ettevalmistushooaeg on tervikuna kulgenud ilma suuremate tagasilöökideta. Sportlased on saanud teha ettevalmistust nii, nagu me planeerisime. Ma usun ja tahan loota, et vähemalt kaks sportlast juunioride ja U23 koondisest võistlevad tänavu ka täiskasvanute MM-il," lausus suvel koondise etteotsa asunud Roosipõld.