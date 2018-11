Ilmus raamat sajast Eesti vanaemast

Kirjanik sõitis kaheteist kuuga läbi kõik maakonnad ja külastas Eesti juubeliaasta puhul sadat vanaema. Raamatut ajendas Maranit kirjutama oma vanaema surm. "Mamma elas Siberis ja naasis lastega Eestisse 1970. aastatel. Mõtlesin tihti, et oleks huvitav tema lugu kirja panna kasvõi perearhiivi. Kahjuks ta suri ootamatult, jättes südamesse kahetsuse, et miks ma oma plaani ellu ei viinud. Ühel hetkel taipasin, et Eestis on tuhandeid selliseid peresid, kes võibolla ei oskagi neid talletada, aga mul on see võimalus jäädvustada ühe põlvkonna mälestused ja tarkused, mis paarikümne aasta pärast on jäädavalt kadunud. See raamat on kindlasti üks ajalooline ürik, mille väärtus ajaga aina kasvab."