Politsei tabas kaks roolijoodikut

Samuti kõrvaldasid politseinikud roolist sõidukijuhi, kellel polnud kehtivat juhiluba. "Kuna niisuguste rikkumiste tõttu oleme seda noormeest ka varem pidanud autojuhtimiselt kõrvaldama, alustasime tema suhtes kriminaalmenetlust," ütles Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Reigo Loginov. "Kui juhilt on juhtimisõigus ära võetud või tal ei olegi seda olnud, siis see inimene ei ole valmis osalema liikluses sõidukijuhina. Sellesse peab suhtuma tõsiselt ja ei tohi teiste liiklejate turvalisust oma mõtlematu käitumisega ohtu panna."

Sel aastal on Lääne-Virumaal toimunud 58 liiklusõnnetust, milles on vigastada saanud 69 ja hukkunud kuus inimest. Juhtimisõiguseta sõidukijuhte on Rakvere politseijaoskond aasta jooksul roolist kõrvaldanud 333, sealhulgas 45 inimest olid roolis korduvalt, ilma et neil oleks selleks õigust olnud. Joobes sõidukijuhte on Lääne-Virumaal tabatud 360, neist 165 olid kriminaalses ehk enam kui 1,5-promillises joobes ning kolm narkojoobes.