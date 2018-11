Kiiruisuäss käis Rakvere rullitajate teadmisi kinnistamas

Märja ja kõleda sügisilma eest spordihalli palliplatsile kupatatud rulluisutajad parketil just kiirust arendada ja kilometraaži koguda ei saa, kuid treenerid lasevad fantaasial lennata ning vigurdades saavad kõik rullidel veerejad puna palgeile. Ja loomulikult on harjutused sellised, mis tehnikat arendavad. Näiteks mängitakse korvpalli. Isegi kui eemalt vaadates jääb rulluiskudel palluritest mulje, kui lihtsalt vahvast kambast, kes endale veidra lõbustuse leiutanud, siis pidurdamine, sööstmine ja äkilised suunamuutused arendavad kõiki neid oskusi, mida rulluisutajal maratonil vaja võib minna. Näiteks ei tundu grupisõit enam hirmus.

Siim Kruusmann nentis pärast trenni, et uus treener teeb isegi tavalisi harjutusi natukene omamoodi ning see on huvitav. "See annab tehnikat juurde. Seekord saime kurvide võtmist õppida," sõnas noormees, kes on küll kolm aastat rulluisutamisega tuttav olnud, kuid aasta sellest alaga tõsisemalt tegelenud.