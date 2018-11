Eesti kuues rahvuspark luuakse Ida-Virumaale

"Paljudele inimestele seostub Ida-Virumaa ennekõike Eestile ülimalt olulise tööstuspiirkonnana. Seda vaatenurka on vajalik muuta, sest tegelikult pakub Kirde-Eesti suurepärast loodus- ja elukeskkonda, mille kaitsmiseks ning säilitamiseks saigi Eesti kuues rahvuspark loodud," sõnas Korb, lisades, et otsus avaldab positiivset mõju piirkonnale tervikuna.

"Tänapäeval on inimeste suhtumine tublisti muutunud ja looduses veedetakse järjest enam aega. Uue puhkepaiga loomine peaks tõstma Ida-Virumaa külastatavust, edendama turismi ning muutma senist ettevõtlusega seostatud negatiivset kuvandit," ütles keskerakonda kuuluv riigikogu liige.

Kavandatava rahvuspargi pindala on 43 568 hektarit ning kogu territoorium on juba riikliku kaitse all. Loodav rahvuspark hõlmab nii riigi kui ka eramaad pindalaga vastavalt 42 627 hektarit ja 910 hektarit.