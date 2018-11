Swedbanki paroolikaardi päevalimiit on homsest 50 eurot

Aasta algusest on leidnud paroolikaardile alternatiivi ligi 120 000 Swedbanki klienti.

"Kõige levinum valik on Smart-ID, mida eelistas 60 protsenti senistest paroolikaartide kasutajatest. Umbes 30 protsenti hakkas kasutama ID-kaarti ning 10 protsenti valis PIN-kalkulaatori või mobiil-ID," ütles Swedbanki klienditeenuste divisjoni juht Ede Raagmets pressiteate vahendusel.

Nutiseadme kasutaja jaoks on Raagmetsa sõnul parim alternatiiv paroolikaardile Smart-ID. Nendele, kes nutiseadet ja mobiilipanka ei kasuta, võib olla heaks lahenduseks ID-kaart, mis on enamikul olemas. Samuti on üheks võimaluseks mobiil-ID, mida saavad kasutada ka nuputelefoni omanikud.