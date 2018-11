Anneli Rahkema andis naisnäitleja kolleegipreemia Silja Miksile

Rahkema sõnul on Silja Miks suurepärane lavapartner ning tema mängu on väga hea ja turvaline ka saalist vaadata. “Võiksin Siljast veel ülivõrdes rääkida, aga temaga on üks väga suur jama: ta ei usu, et tema sees on ... imevägi. Ma loodan, et see pisike kolleegipreemia sisendab temasse veidigi usku,” lausus Anneli Rahkema.