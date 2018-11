Kalavalvur Kiisler kutsub inimesi kalastajate seltsile appi

"Kodujõgedesse kudema naasnud kalad on kurjategijaile kerge saak. Kudeva kala veest välja sikutamine näitab lisaks hoolimatusele ka ülimat rumalust," ütles eile Keila jõel kalavalves käinud keskkonnaminister Siim Kiisler. "Kutsun kaasmaalasi üles vahetama õhtu televiisori ees paaritunnise jalutuskäigu vastu jõgede kallastel, sest mida rohkem meid – kalavalvureid – liikvel on, seda vähem võimalusi röövpüüdjatel tegutseda on. Omast kogemusest võin öelda, et noid suuri kalu vees vaadata on vaatemänguline, ning sellele lisab väärtust teadmine, et lõhilaste seisund on tänu kalavalvele kõvasti paranenud."