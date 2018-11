Lõhejõgedel on tuvastatud hulk rikkumisi

Röövpüüdjad olid jõudnud püüda viis meriforelli, ühe haugi ja kaks harjust. Keskkonnakahju püütud kalade pealt on ligi 2000 eurot ja see tuleb meestel hüvitada lisaks väärteo korras määratavale trahvile.

Elektripüük on keelatud ja seda loetakse tõsiseks püügirikkumiseks, mille puhul on kahjumäär kümnekordne, see tähendab ühe lõhe eest 960 ja meriforelli eest 300 eurot. Harjuste püük on Eestis täielikult keelatud.