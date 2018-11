Eesti külasid laastavast kroonilisest passiivsustõvest leiavad leevendust kogukonnad, kus tegutsevad külaseltsid ja on valitud külavanemad. Kuid kogukonna tegelik potentsiaal on peidus selle liikmete mõtteviisis.

Kogukonnausku inimesena rõõmustan kiiduväärt arengu üle kogukondadele pühendunud Rakvere vallas. Mida aktiivsemad on meie kogukonnad ja mida parem on koostöö küla ja valla vahel, seda kvaliteetsem on meie elukeskkond. Jääb vaid üle küsida: mis siis ülejäänud kogukondi võiks küll tagasi hoida?