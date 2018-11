Vasta ja Rakvere õpilased pääsevad kodukandi tööandjate tagaruumidesse

"Eelmisel aastal viisime projektis osalenud õpilaste seas läbi küsitluse, millest selgus, et üle 50 protsendi õpilastest polnud kunagi käinud ekskursioonil üheski ettevõttes. See tähendab, et enam kui pooltele õpilastele on karjääriretkede raames reaalse tööeluga kokkupuutumine eriti oluline, kuna just tänased ettevõtted on meie noortele tulevikus tööandjaks," rääkis KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver.