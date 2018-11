Eesti omavalitsuste haridusjuhid kohtusid Rakveres

"Sügisseminaril kohtumine, kogemuste vahetamine ja koostöömõtete koondamine on kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele väga oluline. Haridusvaldkonnas on piirkonniti toimunud juba suuri muutusi – riigigümnaasiumid, põhikoolivõrgu korrastamine, omavalitsuste ühinemised. Koolipidajatele on kõigile ühtviisi oluline pakkuda oma piirkonnas parimat haridust, seega seminaril käsitletud teemad toetavad kindlasti edasist tööd," võttis Rakvere abilinnapea Triin Varek toimunu kokku.

Haridusjuhtide õppepäevade ettevalmistamisel on pikka aega koostööpartneriks olnud haridus- ja teadusministeerium, kes on aidanud ette valmistada esimesel päeval ettekandmisele tulevaid teemasid, toetanud on ka SA Innove ja ETKA Andras. Seminari teisel päeval on tutvutud võõrustava kohaliku omavalitsuse haridus- ja kultuuriasutustega.