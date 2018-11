Lootusetuna ja rusutult ängi küüsis  

Uuringud on näidanud, et Eestis vaevleb depressiooni käes sama palju inimesi, kui on Pärnus, Viljandis ja Rakvere linnas kokku elanikke – umbes 75 000. See on suur hulk. Kurb on see, et vaid umbes kolmandik neist otsib abi. Ülejäänud kas ei teadvusta endale probleemi või loodavad, et depressioon möödub iseenesest.