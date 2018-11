A. H. Tammsaare 140. sünniaastapäeva aasta lõpetanud konverentsil “Kes on preili Kurella?” tõi kirjaniku loomingu okultistlikke motiive vaadelnud kirjanik Paavo Matsin esile, et novellikogu “Pöialpoiss” oli omas ajas vägagi moodne teos, mis paigutus Euroopa kultuuriruumi haaranud kõrgendatud esoteerikahuvi ja paranormaalseid nähtusi vaatlevate teadustööde taustale. “Rahvusvahelisele okultsele moele vastavalt kujutab ka Tammsaare kõiki üleloomulikke olevusi või objekte justkui alateadvusest tulnutena,” ütles ta. “Pöialpoisi” novelle on hiljem avaldatud üksnes kirjaniku kogutud teostes, nõnda on mõnes mõttes tõepoolest tegemist tundmatu Tammsaarega, väitis Matsin.