Kaks kanget naist valiti sajandi raamatukoguhoidjate sekka

Muutumises on nii raamatukogud kui ka raamatukoguhoidja professioon. Kuna hinnangu andmiseks on vaja ajalist perspektiivi, esitletakse näitusel raamatukoguhoidjaid, kelle panus jääb 20. sajandisse. Just nemad on rajanud vundamendi, millele ehitatakse nüüdset, 21. sajandi raamatukogu. Tihti on just kohalik raamatukoguhoidja – maa sool – olnud see, kes tulevase andeka kirjaniku või kuulsa teadlase fantaasialennule esimese hoo sisse on lükanud.