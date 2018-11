Tulivee salapiiritusekeskusele pandi nurgakivi

Kevadeks valmiv keskus hõlmab lisaks muuseumile ka välilava ja vaatetorni. Keskuses on muuseumihoone koos majutusvõimalustega, välilava ja 15-meetrine vaatetorn.

Tulivee keskuse juht Hannes Prits rääkis, et eesmärk on tutvustada seda erilist perioodi Eesti uuemast ajaloost. "Oleme kogunud hulga piirituseveo alast materjali ning vahendeid, nende seas plaskusid, kanistreid, keha ümber kinnitatavaid piiritusenõusid. Teeme ajaloo kogumises koostööd Viimsi Rannarahva muuseumiga," ütles Prits. Ta lisas, et nad soovivad teha asju teistmoodi - nii hakkab iga hotellituba rääkima eri piiritusekuninga lugu.