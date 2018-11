Lääne-Virumaa isad võistlema ei kipu

Eelmisel aastal oli üks tugevamaid kandidaate tiitlile Kadrina mees Jaan Mäeots. Tookord võitis auväärse tiitli Ida-Virumaal Aa külas elav Meelis Sibrits, kelle peres on kuus last.

Eesti naisliidu president Siiri Oviir on öelnud, et aasta isa kandidaadiks sobivad kõik tublid mehed, kes on pühendunud oma perele ja lastest tublid inimesed kasvatanud, kes on oma töökohal tunnustatud ja hinnatud ning kes on ka kogukonnas tegevad.