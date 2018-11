New Yorgis kõlab eestlaste esituses Arvo Pärdi looming

Dirigent Tõnu Kaljuste käe all esinev liitkoosseis on kaasa võtnud mitmekesise repertuaari koguni kolme erineva kavaga, kus Eesti heliloojatele sekundeerivad nii Austraalia nüüdismuusika looja kui ka baroki- ja renessansiajastu meistrid.

Pühapäeval kõlabki New Yorgi Troy Savings Bank Music Hallis Johann Sebastian Bachi ja Arvo Pärdi looming. Teisel New Yorgi kontserdil St. Ignatius Loyola kirikus, mille suurepärase akustika tunnistajaks oli filharmoonia kammerkoor ka eelmisel aastal, pakutakse publikule Arvo Pärdi täispikka programmi.

Turnee korraldab mõlema Eesti muusikakollektiivi agentuur USA-s New World Classics ja Kerby Lovallo, kellega tehakse edukalt koostööd juba alates 1995. aastast. Selle aja jooksul on Eesti muusikutel välja kujunenud oma teadlik publik, kes tunneb suurt huvi Eesti muusika vastu, mida näitavad ka täissaalid.

Filharmoonia kammerkoori jaoks on see kontserdireis USA-s juba kuueteistkümnes, kusjuures viimasel seitsmel aastal on üle Atlandi ookeani kontserte antud koguni igal hooajal nii a cappella-kavadega kui ka koos Tallinna Kammerorkestri, ERSO ja Los Angelese filharmoonikutega, esinedes sellistes suurepärastes kontserdisaalides, nagu Los Angelese Walt Disney kontserdimaja, New Yorgi Carnegie Hall, Metropolitani kunstimuuseum ja Washingtoni Kennedy keskus.