Galerii: pisikesed rakverlased nautisid lusikapidu vanemate süles

Nende 84 lapse seas oli ka mitu paari kaksikuid. Kolmekuuliste Liisa ja Aroni isa Ivaril ja ema Irinal on lusikapidu juba traditsioon, ka kümme aastat tagasi, kui sündis nende esimene poeg tulid nad kohale suure rõõmuga. Ivar ütles kaunil päeval, et on oma lastele hea isa. "Arvan, et isa peab leidma aega kõigeks - tööks, pereks ja hobiks. Sa pead kõigi jaoks olemas olema," sõnas Ivar.

Ta nentis, et kaksikud on vanematele ikka topeltrõõm ja ka isadel on iga järgmise lapsega tunne kindlam. "Väikeste asjade pärast ei muretse ega pabista. Nüüd on kogemust rohkem, oskan selle võrra lapsi paremini kasvatada," lausus Ivar.

Rakvere linnapea Marko Torm ütles, et aastas sünnib Rakveres 155-160 last ja see arv on olnud stabiilne. Tema sõnutsi on asjad hästi. "Meie suuruste linnade jaoks on väljakutse see, kuidas lapsed, kes lõpetavad põhikooli ja gümnaasiumi tahaksid siia tagasi tulla," rääkis Torm. Ta lisas, et suur küsimus lähimate aastate jooksul on see, kuidas Rakvere elukeskkonnana pakuks erinevaid võimalusi, et tuldaks siia peret looma.