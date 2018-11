Roela Kodukant korraldab ajaloopäeva

Roela kandist Tammiku külast pärit näitlejast Imbi Valgemäest tuleb rääkima Eesti teatri- ja muusikamuuseumi teadur Iivi Lepik. MTÜ Roela Kodukant juhatuse liikme Tiina Alavere sõnul on veel elus inimesi, kes mäletavad Imbi Valgemäe haruldast häält. Praegustele lastele on tema nimi võõras, ometigi kasvasid Valgemäe plaadistatud muinasjuttude saatel omal ajal üles terved põlvkonnad. "Kahjuks on Imbi Valgemäe tänaseks sedavõrd unustusse vajunud, nagu teda poleks kunagi olemas olnudki," sõnas Alavere. "Soovime ajaloopäevaga pühkida unustusetolmu omaaegse ülipopulaarse näitleja ümbert ja teda kasvõi mõnekski ajaks tähepanu keskmesse tuua."