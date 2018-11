Lääne-Virumaa perearstid on valdavalt kõrges eas

Kuueteistkümnest maakonnast asub Lääne-Virumaa teisel kohal, siinsete perearstide keskmiseks vanuseks on 59,7 aastat. Kõige eakam perearst on 75-aastane, kõige noorem 34-aastane. Veel kõrgemas eas on perearstid Hiiumaal keskmise vanusega 63,5 aastat.