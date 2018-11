Kauplused lasevad pühade ajal töötajad varem koju

"Meile on väga oluline, et meie enda töötajad saaksid rahulikku pühadeperioodi oma pere ja lähedaste seltsis veeta," ütles Selveri juhatuse liige Kristi Lomp pressiteate vahendusel. "Seetõttu oleme tänavu otsustanud kaupluste lahtiolekuaegu varasemate aastatega võrreldes veelgi rohkem lühendada."

24. detsembril on Selveri kauplused avatud kella 9–19 ning ka jõululaupäevale järgneval pühadeperioodil on kauplused lahti lühemat aega. Esimesel jõulupühal ehk 25. detsembril on kauplused avatud kella 10–21 ning teisel jõulupühal ehk 26. detsembril kella 9–21.

Vana aasta viimasel päeval avatakse Selveri kauplused tavapärase töögraafiku alusel ja suletakse kell 21. Uue aasta esimesel päeval avab jaekett kõik kauplused kell 12 ning sulgeb kell 21.

Kaubanduskett Rimi on varem teatanud, et sulgeb 24. detsembril kõik kauplused kell 18.

Sarnaselt tänavuse aastaga jätab kaubanduskett Maxima ka tuleva aasta 1. jaanuaril oma kauplused suletuks ning annab töötajatele vaba päeva. See on kaupluste töötajate jaoks ainus kollektiivne puhkepäev aastas. Seejuures on kaupluste lahtiolekuajad märgatavalt lühemad kogu jõuluperioodil, teatas ettevõte.