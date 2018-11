Laste panustamine kogukonda pälvis tähelepanu

Ministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom märkis, et ettevõtluskonkursil osalevad kogukondlikud ja ärilised teod on saanud alguse koolist ja korda saadetud laste initsiatiivil. "See näitab, et koolil on ettevõtlikkuse kujundamisel oluline roll ja õppetöö käigus tekkinud ideest, tehtud loovtööst või projektist võib sündida mõni elu edasi viiv lahendus," ütles Ploom. "Õpetajate roll on toetada ja suunata ideede genereerimist, arendamist ja elluviimist. Kui esimene samm on tehtud, kannustab eduelamus noori ka edaspidi tegutsema," lisas ta.