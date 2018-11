Reaalgümnaasiumi juurde püstitati võimlemislinnak

Rakvere reaalgümnaasiumi kõrval käisid kolmapäeval sama projekti raames valmiva umbes 80 ruutmeetri suuruse võimlemislinnaku elementide viimased paigaldustööd. Piduliku avamiseni jõutakse lähiajal.

Lihtsa ülesehitusega ja kõigile soovijatele vabalt kasutamiseks mõeldud õues sportimise paik võimaldab teha võimlemis-, venitus- ja jõuharjutusi. Selle tarbeks paigaldatakse jõulinnaku juurde ka infotahvel harjutustega.

EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi avaldas heameelt, et ühisprojekt Coca-Cola Fondiga aitab kaasa õue- ja hoovispordi edendamisele. "Kahjuks on õue- ja hoovisport viimasel kahel kümnendil Eestis näidanud vähikäiku. Uuringud näitavad, et vaid viiendik kõikidest Eestimaa lastest saab piisavat kehalist koormust," ütles ta.

Lusmägi lisas, et laste- ja noortespordi arendamisest saab lähiaastatel üks Eesti spordipoliitika prioriteete. "Kehaliselt piisavalt aktiivsetel lastel on paremad tervisenäitajad, positiivsem üldine enesehinnang, nende tajutud elukvaliteet on kõrgem ja loomulikult on neil paremad õppetulemused."

Coca-Cola Baltikumi avalike suhete ja kommunikatsiooni juht Nele Normak märkis, et koostöö nii entusiastliku koostööpartneriga nagu EOK on siiras rõõm. "Ja loodame, et "Liikumine teeb erksaks" projekti raames püstitatud jõulinnakud üle Eesti teevad sportimisvõimalused kättesaadavamaks paljudele inimestele," ütles Normak.