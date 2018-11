Absoluutselt äge CADrina stardib juba järgmisel nädalal

Õhtut juhib traditsiooniliselt Urmas Vaino, kes on CADrina festivali meedias iseloomustanud sõnapaariga: "Absoluutselt äge!" Ägedad on ka auhinnad, mis on välja pandud nii võistlejatele kui ka publikule. Ja muidugi artistid, kes õhtu jooksul lavale jõuavad – Emily J. ja Panbeats. Peaesinejaks ja päeva lõpetajaks on sel aastal ansambel Terminaator.