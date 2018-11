Suurtükiväelased läbisid sõduri baaskursuse lõpurännaku

"Iga kursuse lõpus ootab ajateenijaid katsumus, mille läbimine nõuab neilt kursuse materjali tundmist ning tahet finišisse jõuda. Baaskursuse sõdurid said eile kursuse proovikiviga hakkama ning kindlasti on see nende jaoks senise teenistuse üks meeldejäävamaid üritusi," rääkis kursuse ülem major Rauno Viitmann.

"Nii pikka rännakut pole baaskursuse ajal seni teinud, aga kõik läks hästi. Meie jaos katkestajaid ei olnud. Kui oli vaja, siis motiveerisime teineteist, näiteks kasarmus ootava sooja saunaga," ütles rännaku läbinud reamees Jorgen Toomast ja lisas, et kõige meeldejäävam oli viimane ülesanne, kus ülema auto päästmise nimel pidi läbima veetakistuse ja tegutsema vastase tule all.

Reamees Henri Herm ütles, et rännakule minnes ei uskunud paljud sõdurid, et lõpuni jõuavad. "Meil oli hiljuti minirännak, pea poole lühem. Raske oli ning mõtlesime, et pikemaga ei saagi hakkama, aga tuli välja, et oleme üpris tugevad," kõneles reamees Herm.