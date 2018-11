Kuulus näitekirjanik Nadežda Ptuškina: Eesti seostub mul esimese armastusega

Olete Venemaa teatrites enim mängitud autor ja teie näidendeid on mängitud paljudes riikides üle maailma. Kui palju te ise olete näinud oma näidendit “Kuni ta suri” lavastusi?

Ma ei ole kunagi lugenud. Arvan, et kuskil 40 lavastust. Mitte palju.

Missuguse mulje jättis Peeter Raudsepa lavastus?

Hea. Tavaliselt, mida olen näinud, ei olnud nii hea, aga see oli.

Miks panite näidendile pealkirja, millest ei oska oletada, et tegemist on komöödiaga?

See on must huumor. Mul on musta huumori suhtes väike tõmme. Peaagu igas mu näidendis on osake musta huumorit. Kui režissöörid tähelepanelikult suhtuvad näidendisse. Samuti on igasse näidendisse pandud detektiivi elemente. See on mu kummardus Agatha Christiele, keda ma kogu elu meeletult armastan. Samuti on igas näidendis paroodia elemente. Peaaegu igas näidendis on mul mingile suurele teosele suunatud paroodia. Näiteks näidendis “Lehm” on mul parioodia vihjates Tennessee Williamsi näidendile “Tramm nimega Iha”. Seal on kangelanna monoloog, kui teda viiakse lehma juurde, mis peagu sõna-sõnalt kordab Blanche DuBois monoloogi. Kuid mitte keegi ei ole seda kahekümne aasta jooksul märganud. See on kurb.

Selles näidendis on samuti palju paroodiat, enamjaolt suunatud Hollywoodi filmidele.

Paljudes maades on tahetud näidendi ”Kuni ta suri” prealkirja ümber teha, atraktiivsemaks. Miks te nõuate, et seda näidendit mängitaks originaalpealkirja all?

Esimene põhjus on see, et pealkiri vastab täpselt näidendi sisule. Ja toonile. Teiseks, kui anda teatritele voli muuta pealkirja, siis see on lihtsalt kui valguse kustutamine. Ühed nimetavad seda mees lõunaks, mees kingituseks, mees pidupäevaks. Mees lõunaks on lihtsalt inimsööjate jaoks. Nii seda nimetada ei tohi. Seepärast las jääda minu pandud pealkiri.

Ja on teil sageli tulnud sekkuda?

Väga sageli. Ma isegi mõtlesin välja teise pealkirja. Mõnikord mängitakse seda pealkirja all “Jõulu õhkkond”. On vanad näitelejannad, kes räägivad mulle, näiteks Savina, et palun, kas saaks teise pealkirja. Minu jaoks oli see suur au, kui mängis Savina, mängis väga hästi, ja vaatasin, et võiks teha erandi. Aga teha erand mingile Valgevene teatrile, mis nimetab näidendi “Mees lõunaks”, ma ei taha.

Rakveres mängib Maria Klenskaja.

Jah, suurepäraselt mängib, väga liigutavalt. Rakveres valiti liigutav variant. Seda on väga meeldiv vaadata.

Lavastasite selle näidendi 1999. aastal Eesti vene draamateatris. Milline kogemus see oli ja kui sageli ise lavastate oma näidendeid?